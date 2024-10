Endless Love anticipazioni: Nihan accusa Kemal di averla quasi uccisa, ecco perché

Drammatici momenti si vivranno in occasione delle nuove puntate di Endless Love in programma prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv rivelano che Nihan sarà ricoverata in ospedale a causa di un grave incidente automobilistico. La donna verrà sottoposta ad un grave intervento chirurgico per poi cadere in uno stato di coma. La pittrice verrà trasferita in terapia intensiva dove Kemal rimarrà sempre al suo fianco in quanto si sentirà in colpa per quello che l’è accaduto. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Kemal si darà la colpa per aver finto di rapire Deniz e del conseguente incidente con l’auto di Nihan non sapendo che i freni erano già stati manomessi da Asu. Emir intanto impedirà al rivale di vegliare sulla moglie quando verrà trasportata in un reparto di degenza.

Endless Love prossime puntate: Nihan accusa Kemal di averle strappato un pezzo di cuore

Nelle prossime puntate di Endless Love in programma prossimamente su Canale 5, le guardie dell’ospedale non permetteranno a Kemal di entrare al capezzale di Nihan. Zehir, Tarik e Ayhan, invece, si daranno il cambio a vicenda per farle compagnia. Vildan aggiornerà Kemal aggiornandolo sulle condizioni di salute della figlia grazie ad alcuni messaggini al telefono. L’ingegnere a questo punto organizzerà un modo per far visita alla pittrice grazie a Vildan, Zehir e Huseyin. Kemal fingerà di essere un addetto alle mense per entrare nella camera di Nihan senza destare sospetti. Proprio in quel momento la pittrice uscirà dal coma chiedendo di Deniz e della madre. Ma la reazione con Kemal sarà molto brusca, accusandolo di averle strappato un pezzo di cuore quando ha rapito sua figlia. La donna lo incolperà di averla quasi uccisa in quel drammatico incidente, invitandolo ad uscire dalla sua vita per sempre.