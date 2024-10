Endless Love anticipazioni dal 14 al 19 ottobre: Kemal legge il diario di Nihan e scopre che…

Tanti colpi di scena avranno luogo nel corso delle nuove puntate di Endless Love che i telespettatori avranno modo di vedere da lunedì 14 a sabato 19 ottobre in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia raccontano che Kemal farà delle indagini per scoprire la verità sulla piccola Deniz, certo che sia sua figlia. Per questo motivo, l’uomo cercherà di ottenere un campione di DNA per sottoporlo ad un esame di laboratorio ed avere la conferma che sia frutto di una relazione clandestina con Nihan. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Fehime rimarrà sconvolta dalla lite furiosa con Zeynep. Nonostante questo, la donna deciderà di andare a trovare la figlia.

Endless Love puntate 14-19 ottobre: Kemal scopre la verità su Deniz

Nelle nuove puntate di Endless Love in onda dal 14 al 19 ottobre su Canale 5, Fehime umilierà ulteriormente Zeynep nonostante si trovi in condizioni allarmanti. La donna infatti dirà a sua figlia che d’ora in avanti potrà contare soltanto sulle sue forze perché non la aiuterà nessuno. Kemal, intanto, si ritroverà a leggere il diario di Nihan dove ha raccontato tutta la verità sulla bambina. L’uomo apparirà carico di emozioni ma allo stesso tempo arrabbiato per non aver trascorso del tempo con Deniz. Intanto Nihan dopo una accesa lite al telefono con Kemal rimarrà coinvolta in un incidente d’auto. La donna verrà soccorsa e ricoverata in una clinica dove le sue condizioni risulteranno essere allarmanti.