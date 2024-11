Endless Love anticipazioni: Mujgan fa arrestare Galip, il piano

Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia rivelano che Leyla scoprirà che Galip aveva sepolto delle scorie radioattive all’interno di un campo vicino ad un parco giochi. La donna non esiterà a denunciare l’uomo per il reato commesso ma il colpo di scena non si farà attendere. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Galip – smascherato – ordinerà ad un uomo di uccidere Leyla ferendola in pieno petto. Fortunatamente l’amata di Ayan riuscirà a salvarsi e non appena riaprirà gli occhi giurerà di vendicarsi di Galip.

Endless Love nuove puntate: Mujgan consegna a Kemal le prove per far arrestare Galip

Nelle nuove puntate di Endless Love si apprende che Galip verrà arrestato da Mercan con l’accusa di tentato omicidio ed occultamento di scoprire radioattive. Molto presto, il pubblico scoprirà che Mujgan aveva dato a Kemal le prove in grado di dimostrare il reato commesso dal marito oltre trent’anni prima. L’arresto di Galip destabilizzerà Emir all’oscuro del coinvolgimento della madre. L’imprenditore farà in modo che l’azienda non venga travolta dallo scandalo e finisca in bancarotta. La verità verrà presto a galla. Emir scoprirà che sua madre aveva dato le prove a Kemal che avevano consentito l’arresto di Galip durante un concitato confronto. L’imprenditore accuserà la madre di avergli rovinato la vita per la seconda volta.