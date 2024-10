Endless Love anticipazioni: Galip finisce in carcere, scopri perché

Momenti emozionanti si vivranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love trasmesse prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia segnalano che Galip si troverà in una situazione davvero disperata. Tutto inizierà quando il padre di Emir prenderà una decisione drastica e illegale ovvero seppellire scorie radioattive nell’ambiente. Una mossa criminale che verrà taciuta per molto tempo. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Leyla scoprirà il terribile segreto di Galip. L’uomo a questo punto cercherà di zittire la donna con la morte. Ma la sorella di Vildan riuscirà a sopravvivere all’attentato, lottando in condizioni disperate in ospedale.

Endless Love prossime puntate: Galip viene arrestato ma prima viene torturato da Ayhan

Nelle prossime puntate di Endless Love in programma prossimamente su Canale 5, Ayhan riuscirà ad acciuffare Galip prima che possa fuggire dalla Turchia. L’uomo – desideroso di vendetta – lo condurrà in una discarica dove vorrà torturarlo fino alla morte. L’ex detenuto avviserà il padre di Emir che inizierà a torturarlo dai piedi, volendo farlo stare male dall’inizio alla fine. L’uomo infatti legherà l’imprenditore vicino a una pressa per rifiuti con l’intenzione di ucciderlo. Una situazione che si rivelerà incandescente fin quando non arriverà Kemal che impedirà ad Ayhan di uccidere Galip. Anche la polizia giungerà sulla scena dove arresterà il padre di Emir per tentato omicidio e scarico illegale di scorie radioattive.