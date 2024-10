Endless Love anticipazioni: Mujgan chiede a Emir di lasciare andare Nihan

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love che i telespettatori avranno modo di seguire nel corso delle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv ambientata in Turchia segnalano che Mujgan starà sempre meglio. La donna diventerà la padrona dei suoi ricordi, iniziando a comunicare con le persone che la circondano. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che la piccola Deniz aiuterà Mujgan a riacquistare la parola dopo anni di coma indotto. Nihan però non sarà contenta della vicinanza tra la suocera e sua figlia. La donna avrà paura che Emir si attacchi a sua figlia in maniera morbosa. Col passare del tempo, la pittrice dovrà ricredersi con Mujgan in quanto sarà molto gentile a differenza di Emir e Asu.

Endless Love prossime puntate: Mujgan accusa Emir di essere diventato come Galip

Nelle nuove puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane su Canale 5, Emir confiderà alla madre di essere ossessionato da Nihan e di voler fuggire con lei. L’uomo racconterà a Mujgan di essere disposto addirittura ad uccidere per non perdere sua moglie. Le parole spaventeranno moltissimo la donna che avviserà immediatamente Nihan. Mujgan dirà alla pittrice che Emir è al corrente della sua storia con Kemal. Nel frattempo, Emir – all’oscuro del rapporto crescente di sua madre con sua moglie – continuerà a confidarsi con Mujgan che questa volta sarà molto duro con lui. La moglie di Galip chiederà a suo figlio di lasciare andare Nihan. La proposta non sarà accettata da Emir, il quale non vorrà perderla la donna che considera famiglia. Mujgan accuserà suo figlio di essere diventato Galip, ferendolo profondamente.