Endless Love anticipazioni: Mujgan aiuta Nihan a sconfiggere Emir

Tanti colpi di scena accadranno durante i nuovi appuntamento di Endless Love previsti nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della soap opera made in Turchia segnalano che Mujgan uscirà dal coma anche grazie ad Emir. Come saprete l’imprenditore si è preso cura di sua madre grazie ad alcuni medici specializzati che sono riusciti a farle riprendere conoscenza. La donna inizierà quindi a pronunciare le prime parole nonostante sia un periodo duro di riabilitazione. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Vildan porterà a far vedere Deniz a Mujgan per aiutarla nella difficile riabilitazione. Una decisione che però non piacerà a Nihan che temerà che avvicinando la bambina alla suocera, Emir possa approfittarsi della questione.

Endless Love prossime puntate: Mujgan si schiera dalla parte di Nihan e Kemal

Nelle prossime puntate di Endless Love in programma su Canale 5, Nihan costringerà Mujgan a parlare con lei dopo che Vildan aveva portato via tutti i giocattoli di Deniz dal suo letto. La pittrice dirà alla suocera che Emir vorrebbe che lo amasse, incolpandolo di star facendo la stessa che ha fatto Galip con lei. La protagonista ricorderà a Mujgan di aver cercato di uccidersi sebbene ora ci sia Deniz nella sua vita. Mujgan nel frattempo si ricorderà che Emir le aveva detto che era disposto anche ad uccidere pur di non permettere a nessuno di essere felice. La donna – ricordandosi quelle parole – dirà a Nihan di sapere tutto di lei e di Kemal e di volerla aiutare a sconfiggere Emir.