Endless Love anticipazioni: Leyla spara ad Asu per impedirle di uccidere Nihan

Drammatici momenti si vivranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma tra qualche settimana su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia rivelano che Asu evaderà dal manicomio grazie ad Emir che la introdurrà nella casa di Ayhan e Leyla. Tutti quanti saranno addormentati per colpa di una torta avvelenata e così Asu raggiungerà senza problemi la camera da letto di Leyla. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Asu cercherà di iniettare alla sorella di Vidan lo stesso veleno usato per uccidere Ozan ma all’improvviso penserà di uccidere Nihan. La sorella di Emir agirà d’istinto ed entrerà nella stanza della rivale per toglierle la vita mentre Kemal andrà a sbattere contro il muro della villa dopo essere stato stordito dal narcotico.

Endless Love nuove puntate: Leyla fa fuoco contro Asu

Nelle nuove puntate di Endless Love in programma prossimamente su Canale 5, Leyla sentirà qualcuno nella sua stanza a causa del rumore. La donna impedirà così che Asu uccida Nihan. La donna sarà costretta a fare fuoco con conseguenze drammatiche. Asu verrà colpita e ricoverata in una clinica dove apparirà dispiaciuta per non essere riuscita a portare a termine il piano. La donna inoltre chiederà ad Emir di non permettere a Kemal e Nihan di unirsi in matrimonio. Emir giurerà che farà di tutto pur di impedire la felicità di Soydere per poi salutare la sorella. Nel frattempo, Kemal confesserà a Zehir di essere sicuro che il suo rivale abbia portato Asu in casa di Leyla. Quest’ultima, invece, verrà arrestata per aver sparato contro Asu e per questo dovrà rimanere in carcere in attesa del processo.