Endless Love anticipazioni: Ayhan e Leyla diventano marito e moglie

Momenti emozionanti si vivranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love che il pubblico avrà modo di vedere nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Come abbiamo visto, Leyla ha fatto la conoscenza di Ayhan all’esterno del carcere dov’è stato portato Kemal dopo aver sparato ad Emir. Fin dall’inizio, i due hanno dimostrato di avere una grande attrazione l’uno per l’altra anche se inizialmente solo Ayhan è apparso disposto a dimostrarla. L’imprenditore ha ribattezzato Leyla Cleopatra per attirare la sua attenzione ma allo stesso tempo non risparmiandole delle frecciatine pungenti. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che quando la sorella di Vildan inizierà a fidarsi di Ayhan ci sarà un imprevisto che li allontanerà. La donna scoprirà che l’uomo aveva tentato di incastrare suo padre rimanendone sconvolta.

Endless Love, prossime puntate: Ayhan chiede la mano di Leyla

Nelle prossime puntate di Endless Love si apprende che Leyla farà alcune indagini per fare luce sulla vicenda, scoprendo che era stato suo padre ad incastrare Ayhan e farlo arrestare. Chiarito l’equivoco, la donna si avvicinerà all’uomo se il destino non ci mettesse nuovamente lo zampino. Leyla commetterà l’imprudenza di ricattare Galip che non tarderà a vendicarsi. L’uomo ordinerà ai suoi scagnozzi di ucciderla. Lei però riuscirà a sopravvivere anche se riporterà gravi conseguenze. Leyla subirà un intervento al cuore, finendo in coma. Ayhan si prenderà cura dell’amata tutto il giorno. Fortunatamente la sorella di Vildan riaprirà gli occhi e verrà dimessa dopo pochi giorni. Una volta a casa, Ayhan chiederà la mano di Leyla. Il matrimonio tra i due protagonisti avverrà in un luogo incantato mentre Nihan e Kemal saranno i loro testimoni.