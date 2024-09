Endless Love anticipazioni: Leyla finisce in carcere, svelato il motivo

Grandi emozioni si vivranno nel corso dei prossimi appuntamenti di Endless Love trasmessi prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Leyla dovrà affrontare molte peripezie prima di avere il suo lieto fine. La donna riuscirà a scoprire che i bambini della scuola stanno male per colpa dei rifiuti radioattivi che Galip aveva nascosto sotto il terreno trent’anni prima. La sorella di Vildan deciderà di portare le prove alla polizia se non venisse fermata da alcuni colpi di sparo. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Leyla trasportata in ospedale dove verrà sottoposta ad un intervento salvavita. Fortunatamente la donna uscirà dal coma dopo alcuni giorni tra la vita e la morte. Una volta tornata alla vita, Leyla non vorrà perdere altro tempo prezioso. Pertanto, deciderà di sposare Ayhan se un colpo di scena non le rovinasse nuovamente tutto.

Endless Love prossime puntate: Leyla finisce in carcere dopo aver salvato NIhan

Nelle prossime puntate di Endless Love trasmesse a breve su Canale 5, Leyla si troverà al centro di un’altra vicenda molto pericolosa che la farà finire in prigione. La sorella di Vildan fermerà Asu intenzionata ad uccidere Nihan. Tutto questo rischierà di rimandare il matrimonio tra Kemal e la pittrice se una lettera di Leyla scritta dalla cella non cambiasse ogni cosa. I telespettatori a questo punto assisteranno ad un salto temporale di quattro anni dove Leyla scoprirà della morte di Emir e Kemal. Nihan dovrà crescere Deniz senza un padre mentre la sorella di Vildan verrà rilasciata e all’ingresso troverà Ayhan, con il quale trascorrerà il resto della sua vita. La donna potrà contare sull’affetto dei suoi cari e della sua Nihan, che non dimenticherà quello che ha fatto per lei.