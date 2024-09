Endless Love anticipazioni: Kemal rapisce Deniz, Nihan rischia di morire

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle prossime puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca svelano che Kemal indagherà fino in fondo per capire la verità sul conto della piccola Deniz. La prova ufficiale gli arriverà grazie al test del Dna con il quale scoprirà che la bambina è realmente sua figlia. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che l’uomo correrà da Nihan, accusandola di avergli mentito per tanto tempo. Kemal a questo punto leggerà il diario dell’ex fidanzata dove ha raccontato tutta la verità sulla bambina. Il ragazzo avrà intenzione di ristabilire un rapporto con la pittrice e la loro figlia, tanto da proporle di fuggire insieme. Nihan rifiuterà però la proposta, intenzionata a vendicare la morte di Ozan e scoprire come sono andati veramente i fatti.

Endless Love anticipazioni: Nihan coinvolta in un incidente automobilistico

Le anticipazioni di Endless Love rivelano che il rifiuto di Nihan non piacerà affatto a Kemal che farà di testa sua. Il ragazzo infatti rapirà Deniz portandola via dalla madre, convinto di averla in pugno. Neanche a dirlo, Nihan apparirà disperata dopo una chiacchierata con Kemal. Sarà qui che la donna verrà coinvolta in un incidente automobilistico che la ridurrà in fin di vita. La pittrice riuscirà a sopravvivere e riabbracciare la figlia oppure perderà la vita nel drammatico sinistro? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni della serie tv turca per scoprire cosa succederà nel triangolo amoroso formato da Kemal, Nihan e Emir.