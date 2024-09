Endless Love anticipazioni: Leyla aiuta Kemal a riprendersi Deniz

Momenti avvincenti si vivranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love trasmesse prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Kemal riuscirà ad avere la prova della paternità di Deniz grazie al test del Dna su di un capello. Questo provocherà nell’uomo un forte turbamento e per questo proverà un risentimento nei confronti di Nihan che gli aveva negato ogni cosa. Ricordi che faranno molto soffrire il protagonista di Endless Love sopratutto quando la pittrice e Emir avevano rilasciato un’intervista per dichiarare che sarebbero diventati genitori molto presto. Per questo motivo, Kemal chiederà di avere un confronto con Leyla affinché lo aiuto a portare via Deniz dalle mani di Emir.

Endless Love prossime puntate: Kemal crede che Emir finirà in tribunale

Nelle prossime puntate di Endless Love, Leyla implorerà Kemal di ripensarci visto la cattiveria del suo rivale. Ma l’uomo rassicurerà la donna sul fatto che la giustizia farà il suo corso. Kemal crederà che Emir finisca in tribunale e in carcere per aver falsificato il risultato del test del Dna. Allo stesso tempo, l’uomo ripenserà ai giorni che non ha potuto passare con Deniz e alle bugie raccontate da Nihan. Nel frattempo, Emir chiederà alla pittrice di costruire una famiglia insieme a lui dopo essere entrato nella stanza della bambina. Ma Nihan apparirà stanca delle pressioni per poi essere costretta ad abbassare la testa per salvaguardare la sua incolumità e quella di Deniz. Kemal, invece, vorrà incontrare sua figlia al più presto, tanto da correre a cercarla.