Endless Love anticipazioni, la confessione di Gurcan a Kemal: “Ho avvelenato Ozan”

Momenti ad alta tensione accadranno nelle prossime puntate di Endless Love in programma in prima serata sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia segnalano che Gurcan diventerà l’assoluto protagonista delle vicende. L’uomo sarà ricercato sia da Kemal che da Emir per due motivi diversi. Quest’ultimo vorrà capire chi gli ha ordinato di sabotare la macchina di Nihan mentre Kemal vorrà scoprire cosa conosce della morte di Ozan, quando ha capito che si era introdotto in ospedale. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Ayhan riuscirà a mettergli le mani addosso fino a torturarlo per strappargli qualche informazione utile per Kemal. Ma Gurcan resisterà alle torture per paura di gravi ritorsioni nei confronti dei figli. Una volta in libertà, si recherà in ospedale per fargli somministrare un potente sedativo per fargli sopportare il dolore delle torture.

Endless Love prossime puntate: Kemal e Nihan scoprono che Gurcan ha avvelenato Ozan su ordine di Asu

Nelle prossime puntate di Endless Love si apprende che Nihan e Kemal seguiranno Gurcan, mettendolo con le spalle al muro. La coppia convincerà l’uomo a parlare, offrendogli un antidolorifico e promettendogli di proteggere i suoi bambini. Gurcan – con le spalle al muro – confiderà che Asu ha ucciso Ozan. L’uomo, a questo punto, svelerà di aver iniettato una sostanza velenosa al fratello di Nihan su ordine di Ozan ma di non sapere di nulla sulla persona che l’aveva appeso al soffitto. Kemal verrà a sapere da Gurcan che è stata Asu a mettere le telecamere e pianificare l’omicidio del ragazzo. Parole che sconvolgeranno l’uomo, dato che con lei si è persino sposato.