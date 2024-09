Endless Love anticipazioni: Kemal uccide Asu? Lo spiazzante piano

Momenti imperdibili si vivranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che il rapporto tra Asu e Kemal entrerà in crisi quando l’uomo scoprirà che è stata lei a manomettere i freni dell’auto di Nihan per causarne la morte. L’ingegnere a questo punto deciderà di chiedere il divorzio scatenando l’ira pericolosa della sorella di Emir. La cattiva di Endless Love organizzerà un piano per mettere nei guai il marito ed impedirgli di vivere insieme a Nihan. Ed ecco, che Asu farà perdere le proprie tracce, costringendo Kemal a rintracciarla. L’ingegnere si recherà nella casa della moglie insieme alla pittrice dove noteranno che tutti i suppellettili sono in disordine.

Endless Love prossime puntate: Asu incastra Kemal con la sua finta morte

Nelle prossime puntate di Endless Love, Nihan e Kemal entreranno nella camera da letto di Asu dove noteranno alcune macchie di sangue sulle lenzuola ipotizzando che la donna sia stata uccisa o aggredita. I genitori di Deniz a questo punto metteranno al corrente la polizia per capire cos’è successo. I sospetti ricadranno su Kemal, dato che verrà ritrovato un coltello sporco di sangue all’interno del suo appartamento per incastrarlo della finta morte di Asu. Le vicende di Kemal, Nihan e Emir stanno tenendo alta l’attenzione del pubblico. Ogni giorno la serie tv è seguita da oltre 2 milioni di telespettatori con uno share che oscilla tra il 17 e 18%. Numeri che in queste settimane di settembre hanno permesso a Kara Sevda di superare gli ascolti di Rai, ferma all’11% nel solito orario.