Endless Love anticipazioni: Kemal fugge con Deniz e Nihan? La verità

Tante novità accadranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Kemal scoprirà che la piccola Deniz è sua figlia. L’uomo apparirà felice ma allo stesso tempo arrabbiato perché Nihan gli ha nascosto a lungo di essere padre. Pertanto, Kemal avrà un acceso scontro con lei dove pretenderà che Deniz non stia vicina a Emir. L’uomo aggiungerà inoltre di avere intenzione di portare la bambina lontana dalla Turchia, proponendo a Nihan di andare via con loro. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che la pittrice non vorrà lasciare il paese in quanto intenzionata a vederci chiaro sulla morte di suo fratello Ozan. Sarà allora che Kemal strapperà via la bambina tra le braccia della madre, sicuro che quest’ultima lo seguirà.

Endless Love prossime puntate: Kemal rapisce Deniz

Nelle prossime puntate di Endless Love, Kemal rapirà Deniz e per questo NIhan li seguirà con la sua auto a tutta velocità. Durante il tragitto, la pittrice si distrarrà al telefono con l’ex fidanzato, tanto da perdere il controllo della sua auto finendo fuori strada. La ragazza entrerà immediatamente in coma dopo l’impatto violento, tanto da essere trasportata d’urgenza in ospedale. Un incidente causato da Asu, la quale aveva chiesto ai suoi uomini di manomettere l’auto per sbarazzarsi per sempre di Nihan. La protagonista riuscirà a sopravvivere? oppure Kemal piangerà la perdita dell’amata? Non resta che attendere le prossime anticipazioni della serie tv turca per scoprire cosa succederà