Endless Love anticipazioni: Kemal sposa Nihan in riva al mare, lieto fine per la coppia

Momenti felici si vivranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love che il pubblico avrà modo di seguire nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia segnalano che Kemal e Nihan riusciranno a coronare il loro sogno d’amore. La funzione civile si terrà in riva al mare alla presenza di pochi intimi. I due si sposeranno con i piedi in acqua ed a farli da testimone ci saranno Zehir e Ayhan. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Leyla e Tarik non prenderanno parte alla cerimonia poiché in galera. La prima in attesa di processo per aver sparato contro Asu per difendere Nihan mentre il secondo per aver ucciso Ozan. Fatto sta che Nihan e Kemal riusciranno a firmare il libretto del matrimonio, sebbene per arrivare al lieto fine la strada sia in salita.

Endless Love nuove puntate: Emir compie un folle gesto prima delle nozze di Kemal

Nelle nuove puntate di Endless Love si apprende che Emir compierà un gesto folle in occasione delle nozze di Kemal. Soydere verrà catturato dagli scagnozzi del rivale mentre si troverà nel salone del barbiere per farsi bello per il lieto evento. L’uomo verrà rinchiuso in una camera iperbarica con l’intento di ucciderlo se l’intervento di Zeynep e Zehir non cambiasse le cose. I due riusciranno a salvare Kemal e portarlo al matrimonio dove potrà finalmente coronare il suo sogno d’amore con Nihan. Soydere giungerà così in tempo su luogo della cerimonia mentre a Nihan non verrà detto niente per consentirle di vivere il giorno più bello della sua vita in estrema tranquillità.