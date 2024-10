Endless Love anticipazioni: Kemal scrive una lettera Nihan prima di morire

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia rivelano che Kemal perderà la vita per salvare quella di Nihan, portandola via dal campo minato dove ha rischiato di saltare in aria per colpa di Emir. Per l’ingegnere non ci sarà niente da fare poiché rimarrà intrappolato e per questo motivo deciderà di portarlo con sé anche il rivale, trascinandolo in un’esplosione che si rivelerà fatale per entrambi. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Nihan sarà distrutta, tanto che le sue urla riecheggeranno in tutta Istanbul. La donna attraverserà un periodo buio, arrivando a pensare anche al suicidio.

Endless Love prossime puntate: Nihan trova una lettera di Kemal dopo la sua morte

Nelle prossime puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane su Canale 5, Nihan faticherà non poco per elaborare il lutto della perdita di Kemal. Fortunatamente la piccola Deniz convincerà la madre a riprendere in mano le redini della sua vita. La pittrice inoltre troverà conforto in una missiva che troverà dopo la morte del suo amato. Kemal indicherà a Nihan il posto doveva aveva nascosto la lettera in caso di sua morte. In essa, la donna troverà alcune parole di conforto che l’aiuteranno a superare la tragedia. La pittrice si recherà spesso in riva al mare insieme a Deniz, dove ricorderà i momenti belli passati con Kemal. Un finale che i telespettatori avranno modo di vedere nel 2025 sui teleschermi di Canale 5.