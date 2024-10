Endless Love anticipazioni: Kemal scopre la verità su Deniz, ecco come

Momenti emozionanti si vivranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love che il pubblico avrà modo di vedere nel corso delle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della soap opera made in Turchia rivelano che Kemal scoprirà finalmente che Deniz è sua figlia. Un vero momento di felicità dato che Nihan gli aveva nascosto la verità per quasi un anno. I due a questo punto avranno un terribile confronto. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che la pittrice si rifiuterà di dire all’ex fidanzato la verità dei fatti. Nihan avrà paura di dirgli che Emir aveva fatto finta di gettare Deniz dalla scogliera per impedirle di raccontare a Kemal la verità.

Endless Love prossime puntate: Kemal si reca da un avvocato per ottenere la paternità di Deniz

Nelle prossime puntate di Endless Love in programma prossimamente su Canale 5, si apprende che Nihan attraverserà giorni molto difficili quando rimarrà ferita gravemente in un incidente automobilistico. La ragazza si salverà grazie all’intervento di medici competenti. Una volta dimessa dall’ospedale, la pittrice troverà la forza di risollevarsi grazie all’aiuto di sua figlia Deniz. Kemal invece farà di tutto pur di passare del tempo con la bambina. L’uomo ascolterà il parere di un avvocato che lo informerà che il riconoscimento della paternità è un percorso lungo e tortuoso. Emir intanto scoprirà che Nihan e Kemal erano insieme la notte dell’incidente. Per questo motivo, l’imprenditore non esiterà a continuare ad intercettare le chiamate della moglie per scoprire cosa nasconda.