Endless Love anticipazioni stasera 10 ottobre: Nihan scappa a Los Angeles con Deniz? La verità

Stasera 10 ottobre andrà in onda una puntata serale di Endless Love dove accadranno numerosi colpi di scena per la gioia dei telespettatori di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia segnalano che Emir si convincerà che la presenza di Deniz sia utile a sua madre per uscire dal coma ma il rapporto infastidirà Nihan. Nel frattempo, Leyla terrà le distanze da Ayhan dopo aver appreso che l’uomo le ha nascosto molte cose riguardanti il suo passato. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Zehir scoprirà che uno degli uomini che ha ricevuto dei soldi da Emir si chiama Raci, proprietario di una clinica privata. Vildan, invece, correrà in clinica in quanto vorrà far visitare Deniz, visto che ha la febbre. La donna avvertirà subito Nihan, che accuserà Emir di aver somministrato nuovamente un medicinale alla piccola per causarle i sintomi.

Endless Love puntata 10 ottobre: Emir vuole che Nihan scappa a Los Angeles con Deniz

Nella puntata di Endless Love in programma il 10 ottobre in prima serata su Canale 5, Leyla continuerà ad interrogarsi sull’identità di Ayhan e sul legame che aveva con suo padre. Banu, invece, informerà Emir che Zeynep è stata cacciata di casa poiché la sua famiglia ha scoperto della loro relazione clandestina. Hakan si offrirà di aiutare la giovane mentre Kemal sarà alla ricerca del gruppo sanguigno di Deniz e delle donazioni fatte da Emir. Ayhan, intanto, andrà su tutte le furie perché riceverà una multa molto onerosa. Nihan si troverà a casa di Leyla con Vildan quando all’improvviso arriverà anche Kemal. I tre dovranno stare attenti a non essere scoperti da Emir. Tarik riuscirà a trovare Zeynep anche se apparirà molto deluso dal suo comportamento. Infine Emir vorrebbe che Nihan scappasse a Los Angeles insieme a Deniz ma lei si rifiuterà categoricamente.