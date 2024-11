Endless Love anticipazioni 4-9 novembre: Emir divorzia da Nihan, Zeynep si suicida?

Nuovi colpi di scena terranno l’alta l’attenzione del pubblico di Endless Love in programma dal 4 al 9 novembre su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv rivelano che Kemal e Nihan faranno delle indagini sulla morte di Ozan. Pertanto, i due si recheranno in ospedale dove era ricoverato per cercare i testimoni oculari. Nihan però sarà certa che Zeynep sia coinvolta nella morte del giovane. La donna pregherà quindi Kemal di andare ad interrogare sua sorella. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che l’ingegnere incalzerà Zeynep con alcune scomode domande. La donna gli dirà di essersi recata nella stanza di suo marito il giorno della sua morte ma di essercisi trattenuta solo per poco tempo.

Endless Love, nuove puntate 4-9 novembre: Kemal impedisce a Nihan di impiccarsi

Nelle puntate di Endless Love in onda dal 4 al 9 novembre su Canale 5, Kemal accuserà sua sorella di essere una bugiarda. Zeynep – con le spalle al muro – confesserà di essere incinta da Emir. Una notizia che lascerà sconvolto Kemal, il quale scapperà dall’incontro furioso. Zeynep, a questo punto, deciderà di togliersi la vita, cercando di impiccarsi ad una trave della sua abitazione. Kemal giungerà appena tempo per salvare la sorella da morte certa. Nihan e Emir, invece, si presenteranno davanti ai giornalisti, dove lei dirà che le sue nozze sono una farsa. Al termine dell’incontro, Emir sotto choc annuncerà alla moglie di voler il divorzio, meditando una vendetta per portarle via Deniz.