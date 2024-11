Endless Love anticipazioni: Kemal mente a Nihan sulla morte di Ozan, la grande bugia

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle prossime puntate di Endless Love che il pubblico avrà modo di vedere nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della soap opera made in Turchia segnalano che Mercan porterà avanti con successo le indagini sulla morte di Ozan. La poliziotta non si farà corrompere da Emir pur di dare una risposta a Nihan e Kemal. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Tarik correrà al cimitero dove sposterà il corpo di Ozan per impedire alla polizia di effettuare l’autopsia. Kemal – arrivato prima della detective – sorprenderà suo fratello a scavare il corpo del defunto. Soydere, a questo punto, aiuterà Tarik a fuggire credendo che abbia agito solo per proteggere Zeynep.

Endless Love prossime puntate: Kemal non dice a Nihan che Tarik ha ucciso Ozan

Nelle prossime puntate di Endless Love, Kemal scoprirà che Tarik aveva aiutato in prima persona Zeynep ad uccidere Ozan, appendendolo ad una trave della sua stanza da letto. L’ex marito di Banu aggiungerà che era certo che il ragazzo era morto quando l’ha appeso al soffitto. Nel frattempo, Mercan confiderà a Nihan e Kemal che Zeynep è innocente dopo l’autopsia sul corpo di Ozan. La detective dirà che la ragazza era entrata nella stanza del marito, dove l’aveva soltanto aggredito con dei cuscini. Mercan aggiungerà che Zeynep era andata via, credendo di aver ucciso Ozan. La donna, a questo punto, ammetterà che ad uccidere Ozan era stata una terza persona che gli aveva procurato la frattura del collo. Kemal avrà quindi la certezza che l’assassino di Ozan è Tarik ma preferirà tacere con Nihan, combattuto tra l’amore per la donna e l’istinto di protezione verso la sua famiglia.