Endless Love anticipazioni puntata serale 14 novembre: Vildan vendica la morte di Ozan

Tanti colpi di scena accadranno nella puntata serale di Endless Love che il pubblico avrà modo di vedere giovedì 14 novembre in prima serata sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv – made in Turchia – segnalano che Kemal non crederà che sua sorella abbia posto fine alla vita di Ozan, soffocandolo con un cuscino. Comunque, Soydere si metterà in contatto con la polizia per farla arrestare. Intanto Hakan si recherà da Vildan per farle firmare l’autorizzazione per effettuare l’autopsia sul corpo del figlio. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che la sorella di Leyla accuserà un malessere alla notizia drammatica. Emir – una volta tornato a casa – non troverà Zeynep ma soltanto Asu. L’uomo – in ansia – pregherà Tufan di rintracciare l’ex amante.

Endless Love puntata serale 14 novembre: Vildan spara a Zeynep per vendicare la morte di Ozan

Nella puntata serale di Endless Love in programma il 14 novembre in prima serata su Canale 5, Vildan troverà una missiva di Zeynep in cui spiega ai genitori di voler scappare in quanto ha ammazzato Ozan. La sorella di Leyla desiderosa di vendetta raggiungerà il molo con l’intenzione di uccidere la ragazza, intenta a salire a bordo di una barca per scappare da Istanbul. Kemal, Nihan e Hakan raggiungeranno il luogo dell’incontro dove Vildan cercherà di uccidere Zeynep sparandole contro una pallottola. La ragazza finirà in ospedale dove lotterà tra la vita e la morte mentre Vildan si costituirà alla polizia. I dottori dichiareranno la sorella di Kemal fuori pericolo. Una volta ripreso i sensi, la donna non denuncerà Vildan alla polizia, dichiarando che si è trattato solo di uno spiacevole incidente. In questo modo, la madre di Ozan tornerà a casa dopo poco tempo passato in prigione. Allo stesso tempo, Zeynep verrà sottoposta ad un lungo interrogatorio per la morte di Ozan.