Endless Love anticipazioni: Kemal lascia Asu, lei compie un folle gesto

Momenti drammatici si vivranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Kemal cercherà di dimenticare Nihan, facendosi una vita con Asu. Ma con il passare del tempo, il ragazzo capirà di non riuscire a mantenere le promesse e metterà fine alle nozze con la sorella di Emir. I Soydere si metteranno dalla parte della ragazza, tanto da cercare di far cambiare idea a Kemal. Dagli spoiler di Endless Love si evince che il ragazzo si allontanerà sempre di più da Asu. Emir, nel frattempo, diffonderà la falsa notizia della gravidanza della sorella pur sapendo che non ha avuto rapporti intimi con il marito. Kemal leggerà la notizia su una rivista di gossip e crederà che sia una mossa per tenerlo ancorato a sè.

Endless Love nuove puntate: Asu tenta il suicidio a causa di Kemal

Nelle nuove puntate di Endless Love, Asu piomberà nella depressione dopo essere stata allontanata sempre di più da Kemal. Pertanto, la donna penserà di uccidersi, lasciando dei messaggi in segreteria verso il marito dopo aver mischiato dei farmaci con dell’alcool. La donna gli annuncerà il suicidio in quanto incapace di vivere senza di lui. Dopodiché, Asu si coricherà sul divano in attesa della morte. Nihan, intanto, capirà che Asu sta compiendo un gesto estremo. Prima di morire, la ragazza deciderà di sentire la voce di Kemal per l’ultima volta per poi lasciarlo libero. Il ragazzo a questo punto si precipiterà a casa dopo troverà la moglie priva di sensi. La sorella di Emir perderà la vita? Non resta che attendere le puntate della serie tv per vedere cosa succederà.