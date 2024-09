Endless Love anticipazioni: Kemal scopre la verità su Deniz, la reazione è folle

Grandi emozioni si vivranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia segnalano che Kemal sospetterà di essere il vero padre di Deniz e non Emir come Nihan farà credere a tutti quanti dopo il suo rientro da Londra. Per questo motivo, l’uomo grazie alla complicità di Leyla riusciranno a rubare un ciuccio della neonata nell’abitazione della coppia. Ma Emir intercetterà ordinando a sua sorella di sostituire il ciuccio con uno uguale a quello prelevato da Leyla. Dagli spoiler di Endless Love si evince che Kemal non si darà per vinto e organizzerà un nuovo piano grazie all’aiuto di Zehir e Ayhan. Questi ultimi riusciranno ad introdursi nella casa di Nihan ed a strappare un cappello di Deniz.

Endless Love anticipazioni: Kemal accusa Nihan di averlo ingannato

Nelle nuove puntate di Endless Love, Kemal porterà il capello di Deniz in un laboratorio di analisi convinto di essere il padre della bambina. A distanza di una settimana giungeranno i risultati che sentenzierà che la piccola Deniz non è la figlia di Emir ma bensì di Kemal. Quest’ultimo quindi avrà la prova di essere stato ingannato da Nihan che secondo lui non si è fatta scrupoli a mentirgli di essere diventato padre per la prima volta. Emir, a questo punto, costringerà sua moglie ad abbandonare la città il prima possibile insieme a Deniz. Motivo per il quale Kemal non potrà raggiungerla per un faccia a faccia. Insomma un vero e proprio colpo di scena che cambierà drasticamente le dinamiche all’interno dello sceneggiato ambientato in Turchia.