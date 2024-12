Endless Love anticipazioni: Kemal fa un ultimo gesto per Nihan prima di morire

Grandi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love che il pubblico avrà modo di vedere nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv – made in Turchia rivelano che Kemal morirà per salvare Nihan, portandola via dal campo pieno di mine dove ha rischiato di saltare in aria per colpa di Emir. Per Soydere però non ci sarà nulla da fare perché rimarrà intrappolato nel campo di mine. L’uomo deciderà di portare con sé Emir, tanto che alla fine entrambi perderanno la vita a causa della deflagrazione degli esplosivi. Dagli spoiler di Endless Love si scopre che Nihan sarà distrutta da quanto visto. Le grida della protagonista riecheggeranno in tutta Istanbul. La donna attraverserà un difficile momento, tanto da pensare al suicidio.

Endless Love nuove puntate: Nihan trova una lettera scritta da Kemal prima di morire

Nelle nuove puntate di Endless Love in programma nel 2025 su Canale 5, Nihan non riuscirà ad elaborare il dolore per la perdita di Kemal. Sarà la piccola Deniz che riuscirà a convincere sua madre a riprendere in mano la sua vita. La bambina e Leyla impediranno a Nihan di tentare il suicido con l’assunzione di un ingente quantitativo di pasticche. La pittrice inoltre troverà consolazione quando troverà una lettera scritta da Kemal prima di morire. In essa, l’ingegnere le confesserà tutto il suo amore. Nihan a questo punto si recherà al mare insieme a sua figlia Deniz, dove ricorderanno i bei momenti passati con Kemal. Un finale di stagione davvero inedito per gli amanti della serie tv turca.