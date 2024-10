Endless Love anticipazioni: Kemal e Nihan scoprono chi ha ucciso Ozan, la verità viene a galla

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia rivelano che Zeynep sarà indicata come la principale indiziata della morte di Ozan, soffocato con un cuscino in una stanza d’ospedale. Lei stessa crederà che la morte sia sopraggiunta per tale ragione se la realtà fosse ben diversa. Stando agli spoiler di Endless Love si apprende che il primo a pagare sarà Tarik Soydere, che si sacrificherà per salvare la sorella dal carcere. L’uomo rivelerà di aver sorpreso Zeynep che soffocava Ozan in ospedale. Il barbiere a questo punto l’aveva appeso alla trave del soffitto per fingere un suicidio. Il marito di Banu verrà portato in carcere sebbene la verità sia ben altra.

Endless Love prossime puntate: Kemal scopre che Asu ha ucciso Ozan

Nelle prossime puntate di Endless Love in programma prossimamente su Canale 5, Nihan e Kemal si faranno aiutare nelle indagini da Mercan. Quest’ultima raccoglierà la deposizione di Gurkan ovvero l’esecutore materiale dell’omicidio del giovane Ozan. Alcuni flashback mostreranno che Asu – per punire Nihan – aveva commissionato l’uccisione del fratello. Gurkan infatti gli aveva iniettato una sostanza letale prima dell’entrata in camera da Zeynep che poi lo aveva soffocato con un cuscino. La poliziotta dirà a Kemal che Asu aveva ucciso Ozan. Neanche a dirlo, la scoperta sconvolgerà l’ingegnere e Nihan. In questo modo, il mistero legato alla morte di Ozan che ha segnato gran parte della seconda stagione della serie tv turca verrà finalmente chiuso.