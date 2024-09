Endless Love anticipazioni: Emir consegna a Kemal e Nihan l’assassino di Ozan ma…

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Nihan e Kemal continueranno le indagini per scoprire il responsabile della morte di Ozan. I due scopriranno l’identità della donna che mesi prima aveva manomesso la stanza d’ospedale in cui era ricoverato il giovane mettendo in scena un finto suicidio. Emir, intanto, capirà che Nihan e Kemal stanno arrivando alla verità e per questo deciderà di consegnarli l’assassino di Ozan. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Emir farà rapire Zeynep e la porterà all’appuntamento con la donna misteriosa, Nihan e Kemal. La situazione cambierà drasticamente quando il commissario mostrerà all’imprenditore il test di gravidanza di Zeynep.

Endless Love prossime puntate: Emir consegna Zeynep a Kemal e Nihan ma poi ci ripensa

Nelle prossime puntate di Endless Love, Emir deciderà di proteggere Zeynep allontanandola dal capannone prima dell’arrivo di Nihan e Kemal. L’omicidio di Ozan avrà una svolta quando l’ingegnere incontrerà la donna che l’anno prima aveva ricevuto la telefonata di una giovane che le chiedeva di ripulire la scena del crimine. Emir sarà consapevole che la sua amante ha ucciso suo marito, soffocandolo con un cuscino in ospedale. Ma l’uomo deciderà di non consegnare Zeynep all’ultimo momento a Kemal dopo la scoperta che aspetta un bambino. L’imprenditore dimostrerà di avere a cuore la vita della donna che sta attenendo un figlio da lui. Una storyline che terra alta l’attenzione del pubblico italiano con un clamoroso successo di ascolti su Canale 5.