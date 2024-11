Endless Love anticipazioni, Kemal chiede la mano di Nihan: “Vuoi diventare mia moglie?”

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia segnalano che Emir e Nihan si recheranno davanti al giudice per divorziare. Entrambi risponderanno affermativamente mentre Deniz verrà affidata alla madre. I beni comuni, invece, verranno suddivisi in base agli accordi comuni. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Nihan apparirà felice mentre Emir provocherà Kemal, minacciandolo di portargli via tutto ciò che possiede. Kemal però non si lascerà intimidire dando appuntamento alla pittrice per la sera stessa.

Endless Love nuove puntate: Kemal chiede a Nihan di sposarlo

Nelle nuove puntate di Endless Love in programma prossimamente su Canale 5, Leyla consegnerà a Nihan una busta chiusa col seguente messaggio: “Esci di casa senza dire niente a nessuno.” La donna farà una specie di caccia al tesoro con tanto di torcia e un generatore davanti a sé. La pittrice si ritroverà in un bosco che si illuminerà di tante lucine. Kemal infatti ha preparato alla sua amata una romantica serata. I due ceneranno a lume di canale poi Soydere porterà Nihan in un lago vicino dove guarderanno le stelle. Kemal, a questo punto, uscirà dalla tasca un anello di fidanzamento col quale le farà una romantica proposta di matrimonio. Alla fine, Nihan accetterà la proposta dichiarando: “Se potessi morirei per te.”