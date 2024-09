Endless Love anticipazioni, Kemal caccia di casa Asu: “Mi hai preso in giro”

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Kemal tornerà insieme ad Asu dopo il suo tentato suicidio. Nonostante questo, l’uomo continuerà ad amare Nihan. Kemal avrà dei sospetti sulla sua fidanzata quando si ricorderà di aver visto la sua borsa nell’abitazione di Tufan. Il protagonista di Endless Love sospetterà quindi che Asu sia la sorella di Emir. Per questo motivo, Kemal parlerà delle sue perplessità ad Nihan, Leyla e Ayhah. Proprio quest’ultimo si offrirà di partire con la sorella di Vildan per cercare le prove di cui Kemal ha bisogno.

Endless Love prossime puntate: Kemal caccia Asu per avergli nascosto di essere la sorella di Emir

Nelle prossime puntate di Endless Love in programma prossimamente su Canale 5, Kemal molto presto avrà la conferma dei suoi aspetti e deciderà di smascherare Asu davanti a tutti i componenti della sua famiglia. Kemal, Fehime, Banu, Tarik e Zeynep si raduneranno a cena davanti alla televisione quando ascolteranno una notizia sconvolgente. “Asu è quasi sicuramente la sorella di Emir”: l’annuncio alla televisione sconvolgerà Fehime e suo marito, che chiederanno immediatamente una spiegazione alla ragazza, che non riuscirà a negare la notizia scoppiando in un pianto a dirotto. Fehime invece crederà che Emir stia diffamando Asu. Ma ecco che quest’ultima ammetterà di essere la sorella dell’imprenditore per poi svenire. Una volta ripreso i sensi, Kemal sarà molto duro con la ragazza, accusandola di averlo preso in giro per poi cacciarla via nonostante le sue suppliche.