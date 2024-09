Endless Love anticipazioni: Huseyn rinnega Zeynep, il gesto spaventa tutti

Momenti drammatici si vivranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Zeynep si troverà nei pasticci quando Fehime la vedrà baciare Emir. La donna inviterà la figlia a lasciare l’abitazione di famiglia se non trovasse un’altra soluzione. Nonostante questo, Fehime deciderà di mantenere la bocca cucita con suo marito Huseyn per paura di una sua reazione. La donna chiederà quindi a Zeynep di fingere di essere fidanzata ufficialmente con Hakan. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che l’uomo di legge giungerà a casa Soydere con un mazzo di fiori e un pacco di cioccolatini per chiedere la mano di Zeynep. Kemal sarà sconvolto nel vedere Hakan allo stesso tavolo della sua famiglia.

Endless Love anticipazioni: Huseyn scopre che Zeynep sta con Emir

Nelle prossime puntate di Endless Love si apprende che Kemal fermerà in giardino Hakan chiedendogli a che gioco sta giocando. L’uomo di legge spiegherà all’ingegnere che i rapporti con Zeynep non hanno nulla a che fare con Emir. Hakan racconterà a Soydere che sua sorella l’ha implorato di aiutarla. Una conversazione che sarà vista da Huseyn che pretenderà una spiegazione dalla figlia. Il padre si avventerà contro sua figlia con cattive intenzioni se Fehime non intervenisse in tempo prima che sia troppo tardi. La donna annuncerà a gran voce che Zeynep e Emir hanno una relazione. Pertanto, Huseyn diventerà una furia, tanto da scagliare la figlia fuori di casa per poi lanciarle contro giacca e borsa. Tarik, Kemal e Fehime assisteranno impotenti alla furia dell’uomo.