Endless Love anticipazioni: Fehime prende a schiaffi Zeynep, svelato il tremendo motivo

Momenti drammatici si vivranno in occasione delle nuove puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca segnalano che Zeynep si metterà nei guai quando la madre scoprirà che sta avendo una relazione clandestina con Emir. Banu convincerà Fehime a seguire la ragazza, tanto da notarla baciare Emir. La reazione della signora Soydere non sarà delle migliori. La donna prenderà a schiaffi Zeynep sotto la pioggia per poi riportarla a casa dove racconterà tutto al marito. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Fehime cambierà idea in quanto avrà paura che Huseyin possa cacciare di casa sua figlia. Fatto sta che la donna non sarà molto protettiva verso Zeynep, apparendo decisa a non perdonarla per il suo gesto.

Endless Love prossime puntate: Fehime non vuole perdonare Zeynep per la sua storia con Emir

Nelle prossime puntate di Endless Love, i rapporto tra madre e figlia Soydere diventeranno molto freddi. Fehime continuerà a non rispondere alle domande di Zeynep anche quando la pregherà di perdonarla per essersi avvicinata ad Emir. Ma la signora Soydere non si lascerà intimidire dalle lacrime di sua figlia e minaccerà di raccontare tutto a Huseyin. La donna dimostrerà di avercela tantissimo con Zeynep, non solo per la storia clandestina, ma perché Kemal aveva provato ad uccidere Emir e per questo ha passato un anno della sua vita in prigione. Fehime diventerà quindi sempre più aggressiva nei confronti di Zeynep, augurandosi di non vederla mai più. La donna ordinerà alla figlia di sposarsi con Hakan per non disonorare la famiglia.