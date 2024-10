Endless Love anticipazioni: Hakan trova Zeynep appesa al soffitto

Grande colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia rivelano che Zeynep temerà che Hakan possa incastrare l’assassino di Ozan dopo aver recuperato alcune prove. L’uomo di legge conserverà alcune prove all’interno di un cassetto della sua camera da letto. Zeynep a questo punto proverà a farle sparire, tanto da chiedere a Tarik di introdursi all’interno della casa per prendere le prove e bruciarle. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Tarik riuscirà nell’impresa, tanto che Hakan crederà che sia stato Kemal a rubare le prove. Per questo motivo, l’uomo di legge e l’ingegnere avranno un duro litigio.

Endless Love prossime puntate: Zeynep decisa a suicidarsi, Hakan la ferma

Nelle prossime puntate di Endless Love, Hakan accuserà Kemal di essersi impossessato delle prove sebbene lui abbia ancora la più importante ovvero un bottone – ritrovato nella camera di Ozan- con le impronte digitali che la polizia scientifica sta ancora analizzando. Kemal intanto ripenserà al giorno della morte di Ozan, ricordandosi che la sorella indossava una camicetta azzurra, tanto da sospettare che abbia perso un bottone nella camera d’ospedale. Pertanto, Soydere si recherà nella casa dei genitori dove cercherà la camicetta azzurra di Zeynep senza riuscirci. Allo stesso tempo, sua sorella crederà di essere riuscita a sbarazzarsi di ogni prova se il bottone non fosse ancora in giro. Al termine di una notte tormentata, la donna deciderà di suicidarsi, tanto da chiudere tutte le finestre e la porta. Zeynep si legherà una fune al collo che appenderà al soffitto con l’intenzione di impiccarsi. Fortunatamente in quell’istante arriverà Hakan che la vedrà appesa al soffitto.