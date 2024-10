Endless Love anticipazioni: Hakan lascia Zeynep prima delle nozze, svelato il motivo

Momenti incredibili si vivranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love trasmesse prossimamente in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca campione di ascolti in Italia raccontano che Zeynep e Hakan decideranno di diventare marito e moglie. Ma il commissario cambierà idea all’ultimo momento quando un uomo gli farà ascoltare la voce di Safak. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Hakan scoprirà che degli scagnozzi di Emir hanno rapito suo fratello per convincerlo a non sposarsi. L’uomo di legge verrà ricattato dall’imprenditore, che lo minaccerà di uccidere suo fratello se si sposa con Zeynep. Per questo motivo, Hakan abbandonerà la sorella di Kemal dall’altare per fuggire in fretta e furia dalla cerimonia.

Endless Love prossime puntate: Hakan annulla le nozze con Zeynep a causa di Emir

Nelle prossime puntate di Endless Love previste prossimamente su Canale 5, Hakan fuggirà dal palazzo della cerimonia per incontrare gli uomini che hanno rapito Safak. Kemal, intanto, inseguirà il commissario per capire il motivo di tale affronto. L’uomo di legge a questo punto ribadirà all’ingegnere di non poter sposare Zeynep per nessuna ragione al mondo, non informandolo del ricatto di Emir. Huseyin pregherà suo figlio lasciare andare Hakan per poi accasciarsi sulla poltrona della sala. Zeynep, invece, scoppierà a dirotto a piangere mentre sua madre cercherà di consolarla. La ragazza avrà paura di non ricevere il perdono sia del padre che del fratello. La scena sarà spiata da Emir, appostato davanti al palazzo della cerimonia.