Endless Love anticipazioni: Galip ordina l’omicidio di Leyla, svelato il motivo

Momenti ad alta tensione si vivranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia segnalano che Leyla passerà dei guai davvero molto grossi. La donna rischierà addirittura di morire quando deciderà di combattere per la giustizia e i più deboli. Il cuore di Leyla è d’oro ma questa volta la sua bontà potrebbe costarle molto caro. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Leyla si metterà contro Galip, il quale avrà intenzione di ucciderla per eliminare il problema. Pertanto, il padre di Emir commissionerà il suo omicidio. Nonostante questo, la sorella di Vildan riuscirà a salvarsi sebbene la grave ferita ricevuta.

Endless Love prossime puntate: Leyla scopre il segreto di Galip

Nelle prossime puntate di Endless Love, Leyla indagherà su alcuni strani malesseri che i bambini hanno all’asilo. I medici non sapranno dare una risposta certa fin quando la donna scoprirà che i bambini passano tutti da una strada. Un luogo arido in cui Galip aveva seppellito dei rifiuti radioattivi, facendo ammalare i piccoli ospiti dell’asilo. La sorella di Vildan – spaventata – si recherà dal padre di Emir per avere un chiarimento. Ma proprio in quel momento l’uomo deciderà di ucciderla. Galip si dimostrerà un uomo malvagio non da meno di suo figlio. Non solo ha ridotto Mujgan allo stato comatoso per tantissimi anni, ma adesso riverserà tutta la sua rabbia nei confronti di Leyla, rea di aver scoperto il suo segreto.