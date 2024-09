Endless Love anticipazioni 23-28 settembre: Ayhan e Leyla sempre più vicini

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma da lunedì 23 a sabato 28 settembre su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Emir confiderà a Galip di aver intenzione di organizzare una trappola per catturare Kemal. Allo stesso tempo, quest’ultimo indagherà sull’agente Hakan, scoprendo che nonostante sia povero ha finanziato un intervento costoso al fratello. Nihan cercherà di far funzionare il suo matrimonio con Emir mentre Banu ascolterà una telefonata di Zeynep. Al termine le due donne avranno un accesso confronto. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Asu apparirà disperata per essere stata lasciata da Kemal. Per questo, suo fratello Emir deciderà di aiutarlo circolando la notizia che lei aspetta un figlio da Kemal.

Endless Love, puntate 23-28 settembre: Ayhan si avvicina a Leyla

Nelle puntate dal 23 al 28 settembre di Endless Love, Kemal confesserà a Nihan che sarebbe voluto fuggire insieme a lei per costruire una famiglia. La pittrice però lo spingerà a riflettere sull’amore che prova Asu per lui. Emir metterà alla prova sua moglie sospettando che ci sia qualcosa tra lei e Kemal mentre Leyla e Ayhan si avvicineranno sempre più. L’uomo userà ogni scusa possibile per andare a trovarla. Nel frattempo, Kemal riuscirà a trovare il giornalista che ha pubblicato la notizia sulla gravidanza di Asu, facendogli confessare il nome della persona che ha diffuso il rumors. Tante emozioni quindi aspettano gli amanti della serie tv turca che ogni giorno è seguita da oltre 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5.