Endless Love anticipazioni: Galip accoltella Tarik dopo aver perso Emir

Momenti drammatici si vivranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della soap opera made in Turchia segnalano che Galip e Tarik condivideranno la stessa cella carceraria. Quest’ultimo sarà accusato di aver messo il cappio al collo di Ozan mentre il padre di Emir verrà arrestato per alcuni reati fatti emergere da Leyla e per aver commissionato il suo omicidio. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che la presenza dei due uomini nella stessa prigione tornerà comodo a Kemal che chiederà un piacere a Tarik. L’ingegnere chiederà a suo fratello di estorcere a Galip il nome dell’azienda con cui fa affari illegali. Così Tarik si inventerà una lista di nomi dei detenuti che si vogliono fare la barba e tra quelli comparirà Galip.

Endless Love nuove puntate: Galip perso Emir fa accoltellare Tarik

Nelle nuove puntate di Endless Love, Galip inizierà a tremare quando si siederà sulla poltrona di Tarik, visto che lo minaccerà dopo avergli messo una lametta sul collo. Il padre di Emir a questo punto gli fornirà il nome dell’azienda con cui collabora suo figlio. In questo modo, Kemal riuscirà ad incastrare il rivale ed obbligarlo a divorziare da Nihan. Allo stesso tempo, Emir scoprirà che suo padre ha tradito la sua fiducia e per questo si recherà in carcere per dirgli di non volere più rapporti con lui. Galip – triste per aver perso suo figlio – vorrà vendicarsi di Tarik per quello che gli è successo. Per questo motivo, l’uomo convincerà un detenuto ad accoltellare il fratello di Kemal durante l’ora di aria.