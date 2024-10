Endless Love anticipazioni: Kemal ripudia Zeynep dopo una scoperta

Drammatici momenti si vivranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma a breve su Canale 5. Le anticipazioni della soap opera – made in Turchia – segnalano che Zeynep inizierà una nuova vita con Hakan. La donna inoltre accetterà di lavorare presso una caffetteria ma non sarà semplice riscattarsi agli occhi del fratello. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Kemal inizierà a guardare la sorella con occhi diversi quando salverà la vita a Nihan grazie ad una donazione del suo sangue. Tutto questo servirà per riavvicinare i due fratelli sebbene in parte. L’ingegnere continuerà ad essere diffidente nei confronti della sorella, temendo che possa nasconderli qualcosa.

Endless Love prossime puntate: Kemal scopre che Zeynep è incinta

Nelle prossime puntate di Endless Love, Kemal temerà che Zeynep sia coinvolta nella morte di Ozan e la certezza l’avrà quando un’infermiera testimonierà di aver visto una donna uscire dalla stanza della vittima, la cui descrizione corrisponderà proprio a Zeynep. Per questo motivo, si recherà a casa della sorella, deciso a scoprire la verità. La donna inviterà il fratello a prendere un tè nella casa di Hakan. Kemal non potrà fare a meno di notare lo strano comportamento di Zeynep, tanto da chiederle se c’è qualcosa che la turba. L’uomo sarà sicuro che la ragazza gli stia nascondendo qualcosa. Alla fine, l’uomo sarà più chiaro domandandole se si trovava in ospedale il giorno della morte di Ozan. Zeynep ammetterà che era con suo marito mentre tacerà sul bambino che attende. Kemal metterà quindi alle strette la sorella, che in difficoltà dirà di essere incinta di Emir. La rivelazione scioccherà l’uomo che rinnegherà la sua sorella.