Endless Love anticipazioni puntata serale 8 novembre: Nihan scopre chi ha ucciso suo fratello Ozan

Tante novità accadranno nella nuova puntata serale di Endless Love in programma l’8 novembre in prima serata sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della soap opera made in Spagna rivelano che Nihan e Kemal trascorreranno un pomeriggio insieme per preparare la torta di compleanno di Deniz per la festa dell’indomani. Kemal avrà in mente un piano per allontanare subito Emir da casa e permettere così a Nihan di portare Deniz a festeggiare finalmente con la famiglia Soydere. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Kemal rassicurerà Zeynep, dicendole che farà di tutto e di piu per proteggerla da chi la vuole accusare. Una volta fuori dall’abitazione, la donna riceverà una chiamata di Emir che le intimerà di passare alla fase successiva del suo piano e quindi fare una misteriosa telefonata dal cellulare di Kemal. Il giorno della festa, Nihan apparirà tesa perché non saprà se il piano di Kemal funzionerà.

Ozan Sezin di Endless Love – screenshot © Canale 5

Endless Love puntata serale 8 novembre: Nihan scopre che Zeynep ha ucciso Ozan

Nella puntata serale di Endless Love trasmessa l’8 novembre, Zeynep deciderà infatti di non seguire il piano di Emir per incastrare suo fratello. Il diabolico imprenditore reagirà male di fronte alla disubbidienza dell’ex amante: Kemal e Nihan riceveranno un video che addirittura mostrerà Zeynep mentre soffoca Ozan con un cuscino. Nihan – fuori controllo – si scaglierà immediatamente contro Zeynep, accusandola di aver ucciso suo fratello. Grazie all’intervento di Tarik, la donna successivamente riuscirà a scappare, venendo portata da Asu in un appartamento dove l’attenderà Emir, pronto a farla fuggire da Istanbul al più presto possibile. Una puntata serale ricca di emozioni e di continui capovolgimenti di fronte, un grande puntata per gli amanti della serie tv made in Turchia che negli ultimi anni stanno riscuotendo un grandissimo successo.