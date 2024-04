Beautiful anticipazioni Americane, convivenze e alleanze

Grazie a Beautiful e alla anticipazioni Americane scopriamo che nelle prossime puntate della Soap, molte saranno le convivenze e alleanze imprevedibili. Di certo siamo abituati a vederne di tutti i colori, prossimamente però si oltrepasserà il limite.

Beautiful anticipazioni, Douglas chiederà di vivere con sua zia Steffy

Douglas sconvolgerà tutti, perchè è un ragazzino cresciuto molto in fretta e la sua maturità sorprenderà anche Taylor e Brooke. Douglas diverrà protagonista principale nella soap americana, un’amicizia, che assomiglierà a un’alleanza, inaspettata verrà a scombussolare le trame. Cosa succederà?

Il ragazzino, non tratterrà il segreto di suo padre e farà stare sull’attenti zia Steffy, sarà in grado di mettere in riga i suoi genitori. In seguito alla chiamata ai servizi sociali, Ridge licenzierà Thomas, che dovrà vedersela con Hope, in tribunale, dove verrà deciso a chi affidare il oro figlio.

Beautiful Anticipazioni: Douglas sconvolge tutti

Durante il processo per l’affidamento, nella coppia scoppieranno liti, nessuno dei due genitori si renderà conto che il ragazzino capirà bene la situazione. La sua mamma e il papà potrebbero ferirsi e per evitare che ciò accada e fare in modo che tutti si calmino, Douglas si appellerà al giudice.

A lui chiederà di essere affidato a sua zia Steffy, fino a quando i suoi reali tutori non troveranno un accordo definitivo. Douglas lascerà tutti senza parole e Steffy dovrà prendere una decisione molto importante.

Steffy andrà contro suo fratello e Hope o farà felice il nipote?

Steffy deciderà di aiutare il nipotino, per premiare la sua maturità. Taylor e Brooke si troveranno, per la prima volta, d’accordo sul fatto che non possono continuare a dividersi Ridge e a permettere al Forrester di non sapere chi delle due ami davvero.

Le due acerrime rivali faranno pace e si alleeranno contro Forrester. Entrambe in Beautiful, sono ormai stanche di essere sempre l’una contro l’altra dal Forrester. Decideranno di mettersi insieme contro di lui e punirlo per le difficoltà causate a loro.

La loro alleanza prevederà di dimenticare entrambe Ridge, diverranno amiche e andranno d’accordo. Il sodalizio durerà o una delle due o entrambe tornerà all’attacco?