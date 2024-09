Endless Love anticipazioni: Fehime chiede perdono Nihan, il confronto strappalacrime

Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che il rapporto tra Fehime e Nihan subirà un cambiamento. Come saprete, le due donne hanno avuto sempre parecchi contrasti. La signora Soydere ha accusato Nihan di essere la causa di diversi problemi della sua famiglia. Fehime – oltre a vedere Kemal al limite della depressione – ha accettato il lavoro alla Zonguldak. Fortunatamente le cose tra Fehime e la pittrice inizieranno a cambiare alla scoperta della vera identità di Deniz. La svolta vera e propria si avrà quando Fehime capirà che Asu è la sorella di Emir. Per questo motivo, la signora Soydere si sentirà in colpa nei confronti di suo figlio, non riuscendo a riconoscere il vero amore tanto da costringerlo a stare con Asu.

Endless Love prossime puntate: Fehime chiede scusa a Nihan

Nelle prossime puntate di Endless Love in onda su Canale 5, Fehime si sentirà in colpa nei confronti di Nihan visto che Asu si è rivelata una falsa, ingannando tutti non rivelando di essere la sorella di Emir. La signora Soydere si recherà quindi a casa della pittrice per chiederle perdono con uno straziante confronto. Nihan rimarrà colpita dalle parole della donna, tanto da abbracciarla fortemente a sé. Fehime avrà anche modo di stringere tra le braccia la sua nipotina per la prima volta. La donna dirà di essere disposta a salvare Deniz e Nihan dal perfido Emir, che farà di tutto pur di sbarazzarsi di Kemal.