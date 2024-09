Endless Love anticipazioni stasera 27 settembre: Kemal e Nihan scappano insieme?

Tante novità accadranno nel corso della nuova puntata serale di Endless Love in programma stasera 27 settembre dalle ore 21:20 in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Asu deciderà di togliersi la vita. Ma prima di fare ciò, manderà alcuni messaggi a Kemal e Nihan che però non risponderanno alla sua richiesta d’aiuto. Quando Soydere e Sezin comprenderanno quello che sta accadendo, decideranno di correre presso la dimora di Asu. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Nihan e Kemal trasporteranno Asu in clinica. In questo frangente, la pittrice non avrà altra scelta che riferirà ad Emir dove si trovi. L’imprenditore avviserà subito la polizia affinché arresti Kemal, il quale però scapperà dalla clinica.

Endless Love, puntata 27 settembre: momento di passione tra Kemal e Nihan

Nella puntata di Endless Love in programma il 27 settembre in prima serata si evince che Kemal comprenderà di essere caduto in una trappola tesa da Emir e Galip. L’uomo quindi si nasconderà nel magazzino di Ayhan. Qui ci sarà persino un momento di passione tra Kemal e Nihan. L’ingegnere le dirà di aver sempre intenzione di fuggire insieme a lei per rifarsi una vita altrove. Allo stesso tempo, la pittrice gli dirà che non lo abbandonerà anche se ma lo spingerà a riflettere sull’amore che nutre nei confronti di Asu, che per lui ha provato ad uccidersi. Nel frattempo Zeynep raggiungerà l’ospedale per vedere la sorella di Emir. La donna vedrà la ragazza parlare con il suo amante. Zeynep – in preda ad una gelosia incontrollabile – affronterà l’imprenditore che invece le consiglierà di stare tranquilla.