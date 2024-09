Endless Love anticipazioni: Emir fa arrestare Kemal, c’entra Deniz

Momenti drammatici si vivranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love previste nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca di Canale 5 rivelano che Kemal scoprirà che Deniz è sua figlia grazie alla prova del DNA. L’uomo comprenderà che Nihan gli ha nascosto la verità sulla paternità della bambina solo per proteggerla. La pittrice e l’ingegnere si metteranno d’accordo per organizzare il finto rapimento di Deniz, consapevoli che Emir sia un pericolo per loro. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Kemal rapirà la bambina e la porterà a casa di Fehime che veglierà su di lei. Il piano dell’uomo e di Nihan non andrà perfettamente come speravano loro.

Endless Love prossime puntate: Emir fa arrestare Kemal con l’accusa di aver rapito Deniz

Nelle prossime puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane su Canale 5, Asu e Banu spieranno le mosse di casa Soydere per conto di Emir. In dettaglio, Banu inserirà un localizzatore nella borsa di Fehime. Un dettaglio che verrà scoperto da Tarik, che arrabbiato per la presa in giro della moglie la obbligherà a partecipare al piano organizzato da Kemal per fare in modo che Fehime riesca a scappare con Deniz. Tuttavia il piano dei Soydere avrà un nuovo intoppo. Kemal darà da mangiare una fragola alla bambina che accuserà una reazione allergica. Per questo motivo, Deniz verrà portata in ospedale. Emir, nel frattempo, scoprirà che Nihan e Kemal sono corsi in clinica con la neonata. L’imprenditore quindi metterà in azione un piano che porterà l’arresto del rivale con l’accusa di rapimento di minore.