Endless Love anticipazioni: Emir e Kemal perdono la vita, finale horror per la serie tv

Non manca molto alla messa in onda del finale di stagione di Endless Love che i telespettatori assisteranno in prima serata sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia annunciano che ci saranno momenti drammatici che sconvolgeranno il pubblico da casa. In particolare, Emir si separerà da sua moglie. La scelta non piacerà affatto all’uomo. Allo stesso tempo, Kemal capirà che il suo nemico non si arrenderà facilmente e quindi sarà disposto a tutto pur di portargli via Nihan. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Emir attenterà alla vita di Kemal in diverse occasioni. Quella più atroce sarà quando lo rinchiuderà in una camera iperbarica senza ossigeno. Zehir e Zeynep tuttavia riusciranno a salvarlo dato che quest’ultima riuscirà a rintracciare il luogo spiando una conversazione di Emir.

Endless Love puntate finali: Emir e Kemal saltano in aria a causa di alcune mine

Nelle puntate finali di Endless Love, la rabbia di Emir aumenterà sempre di più dopo il fallimento del piano. L’imprenditore rapirà Zeynep e Deniz, deciso ad ucciderle legandole ad un letto e cospargendole di benzina per darle fuoco. Fortunatamente la ragazza e sua nipote riusciranno a salvarsi. Ma Emir non si arrenderà e pianificherà un’ultima vendetta contro Kemal. L’uomo chiederà ai suoi scagnozzi di legare Nihan ai bordi di un precipizio dopo aver cosparso il campo di mine. La donna non correrà nessun pericolo all’opposto di Kemal e Emir che cadranno in trappola. I due grandi rivali della serie tv salteranno in aria dopo essere finiti sopra le mine. Un finale di stagione drammatico che siamo sicuri non piacerà al pubblico italiano.