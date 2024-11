Endless Love anticipazioni: Emir dà fuoco alla casa di Nihan con dentro Kemal

Momenti drammatici si vivranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv realizzata in Turchia segnalano che Tarik verrà portato in carcere per aver posto fine alla vita di Ozan, dove chiederà con successo di poter incontrare Nihan. Durante il colloquio, l’uomo chiederà perdono alla protagonista della serie tv per aver ucciso suo fratello. Nihan cercherà di alleggerire i suoi sensi di colpa e per questo Tarik le consiglierà di riavvicinarsi a Kemal. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Nihan acquisterà una casa per lei, Deniz e Kemal, stando bene attenti a non farsi scoprire da Emir. Ma il segreto avrà vita breve in quanto il ricco imprenditore li vedrà baciare nell’abitazione e penserà bene di far arrestare Nihan con l’accusa di aver portato avanti un’ attività mineraria illegale.

Endless Love nuove puntate: Nihan corre tra le fiamma della sua abitazione per salvare Kemal

Nelle nuove puntate di Endless Love in programma prossimamente su Canale 5, Zehra riuscirà a far scagionare Nihan e farla uscire di prigione. La ragazza sarà pronta a divorziare da Emir, tanto da mostrargli i documenti. La pittrice poi metterà in ordine la nuova casa insieme a Kemal. La donna, a questo punto, sarà raggiunta da una chiamata da parte del negozio di vernici. Nihan andrà quindi in bottega mentre Kemal rimarrà a casa dove riceverà la visita di un complice di Emir, che lo addormenterà con del cloroformio. Intanto, la pittrice ritarderà l’arrivo a casa per alcuni problemi sorti a causa del diabolico imprenditore, che darà fuoco alla nuova abitazione con Kemal all’interno. Nihan non si farà scoraggiare dalle fiamme ormai alte ed entrerà nella casa per salvare il suo amato. Purtroppo una trave colpirà in testa la ragazza facendola svenire. Nihan perderà la vita? Non resta che attendere le prossime anticipazioni per saperlo.