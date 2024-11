Endless Love anticipazioni: Kemal scopre la verità su Tarik, la confessione choc

Momenti drammatici si vivranno in occasione delle nuove puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia rivelano che Kemal troverà Tarik al cimitero intento a disseppellire il corpo di Ozan da una tomba che non è la sua. In questo modo, l’uomo capirà che suo fratello aveva rubato la salma per impedire che venisse sottoposta ad un’autopsia. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Kemal crederà che suo fratello non sia coinvolto nella vicenda. L’uomo sospetterà che Tarik stia comprendo Zeynep altrimenti condannata per omicidio dopo aver visto il video in cui soffoca Ozan con un cuscino in ospedale.

Endless Love prossime puntate: Tarik dice a Kemal di aver appeso Ozan alla trave

Nelle prossime puntate di Endless Love, Kemal si convincerà di sapere tutta la verità sulla morte di Ozan. Gurcan infatti gli confiderà che il ragazzo era morto perché Asu gli aveva chiesto di fargli un’iniezione di un veleno in via endovena. Certo di aver capito la verità, Kemal salverà suo fratello, facendo in modo che Mercan non lo veda mentre sta disseppellendo il corpo di Ozan. L’ingegnere però temerà che Tarik gli stia nascondendo qualcosa e per questo gli darà appuntamento su una collina dove erano soliti nascondersi dai genitori da bambini. Sarà in questo frangente che Tarik darà la sua versione dei fatti, rivelando di essere entrato anche lui nella stanza di Ozan e di averlo appeso alla trave. L’uomo ammetterà di aver aiutato Zeynep a inscenare il suicidio del ragazzo, all’oscuro che fosse stato avvelenato da Gurcan. Alla fine, Tarik scapperà dall’incontro, tanto che Kemal temerà che possa suicidarsi.