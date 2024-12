Endless Love anticipazioni drammatiche: Emir rapisce Zeynep e le dà fuoco

Momenti terribili si vivranno in occasione delle nuove puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv rivelano che Emir reagirà male quando scoprirà di essere stato tradito da Zeynep. Quest’ultima si rifiuterà di aiutare il marito con delle medicine per alleviare un dolore alla gamba paralizzata. Zeynep approfitterà dello stato delicato del cattivo di Endless Per per prendere le chiavi della porta e fuggire dalla casa. La ragazza crederà di averla fatta franca quando sarà fermata dagli scagnozzi di Emir che la riporteranno all’interno. L’imprenditore apparirà molto arrabbiato nei confronti di Zeynep, tanto da proibirle di stare al fianco di Deniz. L’uomo inoltre rinchiuderà sua moglie in una stanza e poi accecato dall’odio la legherà ad un letto con intenzioni bellicose.

Endless Love nuove puntate: Emir lega Zeynep ad un letto e le dà fuoco

Nelle nuove puntate di Endless Love si apprende che Emir spargerà una tanica di benzina sul materasso su cui si trova Zeynep, che griderà a squarcia gola. L’imprenditore non si farà impietosire dalle urla disperate della ragazza, la quale crederà di morire quando Emir accenderà una candela. L’uomo inoltre risulterà impassibile di fronte a qualsiasi tipo di accusa e offesa che griderà Zeynep. Emir a questo punto prenderà un telefono per fare una video chiamata a Kemal, puntando la telecamera in direzione del letto in fiamme. Emir si godrà lo spettacolo della scena mentre Kemal e Hakan inizieranno una corsa contro il tempo per salvare Zeynep.