Endless Love anticipazioni: Zeynep aiuta Mercan ad arrestare Emir

Momenti incredibili si vivranno nelle nuove puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv rivelano che Emir obbligherà i suoi scagnozzi a bruciare vivo Kemal dopo averlo narcotizzato. Il piano però non andrà a buon fine perché Nihan si introdurrà nell’abitazione per salvare la vita all’amato. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che il commissario Hakan si getterà a capofitto nella casa in fiamma per trarre la coppia prima che si consumi la tragedia. Mercan capirà che dietro tutto questo c’è la mano di Emir. Quest’ultimo proverà a minacciare la poliziotta che invece non si lascerà intimidire dalle intidimazioni dell’uomo.

Endless Love nuove puntate: Mercan arresta Emir grazie all’aiuto di Asu

Nelle nuove puntate di Endless Love si apprende che Mercan farà arrestare Emir. La donna di legge riceverà la visita di Zeynep in commissariato che vorrà dare il suo contributo alle indagini. Qui, Zeynep confiderà di aspettare un figlio da Emir, motivo per quale ha mandato in fumo le nozze con Hakan. La sorella di Kemal dirà a Mercan che lei è l’unica persona in grado di stabilire se Emir sia il responsabile dell’incendio. La poliziotta a questo punto permetterà alla ragazza di incontrare l’imprenditore in prigione. La giovane Soydere capirà che Emir aveva tentato di uccidere suo fratello. Il dialogo verrà spiato da Mercan che così avrà la prova della colpevolezza dell’imprenditore.