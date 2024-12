Endless Love anticipazioni dal 9 al 14 dicembre: Kemal intrappolato nelle fiamme, Nihan nel panico

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma dal 9 al 14 dicembre in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia segnalano che Zeynep e Hakan saranno pronti a diventare marito e moglie. Tutto sembrerà filare liscio finché non ci sarà un colpo di scena. Il matrimonio non verrà celebrato. Intanto Emir si dimostrerà sempre più crudele nei confronti di Nihan. L’imprenditore infatti non accetterà che la sua ex compagna si rifaccia una vita con Kemal. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Emir ordinerà ai suoi complici di intervenire il prima possibile. L’uomo pretenderà che appicchino il fuoco al rifugio che sta costruendo Nihan, mettendo in pericolo anche la sua vita. Il piano di Emir darà i suoi frutti visto che la casa di Nihan e Kemal verrà arsa dalle fiamme.

Endless Love nuove puntate 9-13 dicembre: Kemal rimane imprigionato nelle fiamme

Nelle nuove puntate di Endless Love in programma dal 9 al 14 dicembre sui teleschermi di Canale 5, Kemal resterà imprigionato nelle fiamme dell’appartamento con conseguenze devastanti. Nihan assisterà alla scena, restando pietrificata da quando accaduto. Nonostante il panico, la donna interverrà per salvare il suo amato. La pittrice sfiderà le fiamme entrando nell’abitazione prima che il suo uomo possa morire. La serie tv turca è in onda da lunedì al sabato sui teleschermi di Canale 5. Le vicende con Kemal e Nihan subiranno però un cambio di programmazione a fine dicembre quando rimarrà sospesa in occasione del 24, 25 e 26 dicembre per permettere agli italiani di festeggiare il Natale.