Endless Love anticipazioni dal 4 al 9 novembre: Nihan scopre la verità su Ozan?

Tanti colpi di scena accadranno nelle nuove puntate di Endless Love che i telespettatori potranno vedere da lunedì 4 a sabato 9 novembre in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia segnalano che Zeynep chiederà a Tarik di aiutarla a fare in modo che le prove che Hakan possiede sulla morte di Ozan vengano distrutte. La sorella di Kemal apparirà molto in ansia che qualcuno possa scoprire che è implicata nella vicenda. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Zeynep vorrà eliminare tutte le prove che l’uomo di legge detiene per evitare guai giudiziari. Nel frattempo Nihan inizierà a nutrire dei dubbi sulla sorella di Kemal, credendo che possa in qualche modo aver fatto male a suo fratello. Per questa ragione, la donna deciderà di indagare a tal proposito.

Endless Love puntate 4-9 novembre: Emir diabolico con Nihan

Nelle prossime puntate di Endless Love in programma dal 4 al 9 novembre su Canale 5, Kemal deciderà di affrontare sua sorella per capire se è coinvolta nella morte di Ozan. Dopo l’incontro, però, l’ingegnere arriverà alla conclusione che qualcuno voglia incastrare Zeynep. Nel frattempo, Emir apparirà sempre più diabolico nei confronti di Nihan. L’imprenditore infatti metterà in cattiva luce la moglie come madre, mettendo in giro delle false voci su Deniz. Neanche a dirlo, il piano scatenerà la reazione della pittrice, che si scaglierà furiosa contro Emir. Zeynep, invece, confiderà a Kemal di essere in attesa di un bambino. La serie tv turca è in onda da lunedì al sabato su Canale 5, ricordando che giovedì e venerdì ci saranno due appuntamenti in prima serata.