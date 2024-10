Endless Love, doppio appuntamento in prima serata su Canale 5: la novità

Bellissima sorpresa per i fan di Endless Love per quanto riguarda il mese di novembre che sta per iniziare. Mediaset annunciato un nuovo cambio di programmazione per la serie tv turca che narra la storia d’amore ostacolata tra Nihan e Kemal. In particolare, il canale di Piersilvio Berlusconi ha deciso di fare una sorpresa ai fan della serie tv, decidendo di raddoppiare l’appuntamento in prima serata. Per questo motivo, nella settimana in onda dal 4 all’8 novembre saranno previsti ben due puntate serali. La prima di giovedì 7 e la seconda di venerdì 8 novembre. Una bella sorpresa per i fan di Endless Love che potranno così godersi di nuovi emozionanti colpi di scena.

Endless Love anticipazioni prossime puntate

Ma cosa succederà nelle prossime puntate di Endless Love previste nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5? Le anticipazioni della serie tv rivelano che Banu spierà una conversazione tra Zeynep e Tarik e ne farà parola con Emir, aggiungendo che è stata proprio Zeynep a salvare Kemal. Asu, nel frattempo, lascerà a Kemal un messaggio in segreteria telefonica nel quale gli offre il suo aiuto; poi si recherà a casa della famiglia Soydere. Ma Fehime, influenzata dai sospetti di Zehir, manderà via la ragazza in malo modo, accusandola di aver fatto la spia con Emir. Allo stesso tempo, Asu riuscirà a convincere Tarik che chi li ha traditi è in realtà Banu. Ancora tante emozioni che terranno alta l’attenzione del pubblico di Canale 5, che potrà seguire la serie tv da lunedì al sabato su Canale 5.