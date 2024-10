Endless Love anticipazioni dal 21 al 26 ottobre: Zeynep salva la vita di Nihan, ecco come

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma da lunedì 21 a sabato 26 ottobre in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della soap opera ambientata in Turchia rivelano che Kemal e Nihan litigheranno furiosamente per la gestione di Deniz. Al termine della lite, la donna avrà un terribile incidente in automobile. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Kemal riuscirà a geocalizzare la pittrice che verrà soccorsa da un’ambulanza che la trasporterà immediatamente in clinica. Durante il tragitto, Nihan subirà un arresto cardiaco mentre i medici non potranno fare a meno di notare le sue gravi condizioni di salute.

Endless Love prossime puntate: Kemal chiede a Zeynep di donare il suo sangue per salvare Nihan

Nelle prossime puntate di Endless Love in programma dal 21 al 26 ottobre su Canale 5, i dottori sottoporranno Nihan ad un delicato intervento chirurgico per strapparla a morte certa. La pittrice non si troverà fuori pericolo neanche al termine dell’intervento. Infatti dovrà rimanere per alcuni giorni in camera intensiva dove rischierà di morire da un momento all’altro. La donna avrà bisogno di moltissimo sangue vista la copiosa perdita ematica avventura nel terribile incidente. I medici però non avranno a disposizione sacche del suo gruppo sanguigno e per questo Kemal correrà per trovare una soluzione. L’ingegnere telefonerà alla sorella Zeynep per chiederle di recarsi al più presto in ospedale e donare il suo sangue a Nihan.